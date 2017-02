In troppi han pensato, forse pensano ancora, che 90 milioni siano stati troppi. In casa Juve, però, non c'è più nessuno che faccia parte di quel partito, ammesso che ci sia mai stato. Perché con 90 milioni, pagabili in due comode rate, la Juve non si è assicurata un centravanti che qualcuno può continuare a considerare in sovrappeso o addirittura vecchio nonostante abbia appena compiuto 29 anni. La Juve acquistando Gonzalo Higuain si è assicurata semplicemente il miglior centravanti puro al mondo. Piaccia o no, il Pipita non è altro che un numero 9: ma il più forte di tutti. Spalle alla porta o attaccando la profondità, soprattutto all'interno dell'area di rigore, qualunque sia la pagina del suo repertorio che si voglia sfogliare la sostanza non cambia: che piaccia o non piaccia, Higuain sta dimostrando di essere il centravanti puro più forte del mondo. Un fatto che piace agli juventini, molto meno a tutti gli altri.

CONSACRAZIONE – E non lo è di certo per i due gol segnati al Cagliari o per quello rifilato al Crotone, che rimangono da manuale per il mestiere del bomber nonostante degli avversari non proprio insuperabili. Lo è perché lo sta dimostrando sempre più, settimana dopo settimana, anche in maglia Juve. Archiviato l'apprendistato nel mondo bianconero e superato un periodo fin troppo prolungato di appannamento fisico, Higuain si è preso un ruolo da leader non solo su carta e contratto ma sul campo e nello spogliatoio, a suon di gol e prestazioni. Tanto da poter puntare all'accoppiata Scudetto-capocannoniere che in casa Juve negli ultimi cinquant'anni hanno centrato solo Platini e Trezeguet. Ora sono 18 le reti senza rigori in campionato (una ogni 98 minuti), alle quali si aggiungono le 3 in Champions. Devastante nell'ultimo periodo (11 gol nelle ultime 9 partite), già vicino alla terza cifra dal suo arrivo in Italia meno di quattro anni fa (89 gol in 128 partite). In tutto questo, ammesso che servisse, pure gli scettici e i detrattori non possono fare altro che inchinarsi alla strapotenza di Higuain. Che è riuscito, sta riuscendo, anche a zittire tutti coloro che pensavano non potesse mantenere i ritmi di Napoli anche in una squadra dove deve essere lui a giocare in un sistema e non il sistema per lui: niente di più sbagliato. È Higuain a mettersi a disposizione della Juve, basti guardare il secondo gol di Cagliari nato da una ripartenza che ha dettato proprio lui nella metà campo bianconera. E mettendosi a disposizione della Juve, in questa Juve continua ad esaltarsi. Come solo il numero 9 più forte del mondo avrebbe potuto fare.



@NicolaBalice