A tre giorni dalle attese elezioni presidenziali in Francia, a Parigi scatta nuovamente l'allerta terrorismo. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa AFP, pochi minuti fa sono stati esplosi colpi da arma da fuoco contro dei poliziotti nella zona degli Champs-Elysées, tra le stazioni della metropolitana Franklin-Roosevelt e George V. Un agente sarebbe rimasto ucciso, così come l'autore del gesto, e un altro sarebbe ferito. La Prefettura di Parigi ha informato i cittadini, attraverso il proprio profilo Twitter, di rimanere distanti dalla zona in cui si è verificato l'episodio.



Secondo quanto si apprende da fonti del Ministero dell'Interno, gli assalitori erano due ed erano armati di kalashnikov. E' confermata la morte di uno dei due, l'altro invece sarebbe in fuga.