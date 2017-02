Finalmente hanno trovato il lavoro giusto per alcuni di noi! Zappe, motoseghe e rastrelli! Che fatica! #ascittadella #ragazzacci #giardinieri #top #mura @seriebignorante #Arrispaventato #panorama Una foto pubblicata da • Alberto Andrea Paleari • (@albipale) in data: 1 Feb 2017 alle ore 10:11 PST

. Quante volte i giocatori di calcio si sono sentiti dire questa frase da tifosi insoddisfatti per il loro rendimento sul campo, e se qualcuno seguisse il consiglio? Questa infatti l'iniziativa del, una delle squadre rivelazione di questa(ora al 5° posto), che ha deciso di aiutare nella riqualificazione e nella pulizia della cinta muraria della città, sui passi del Camminamento di Ronda i ragazzi di Venturato hanno preso in mano gli attrezzi del mestiere come testimoniato anche dalla foto pubblicata su Instagram dal portiere: "Finalmente hanno trovato il lavoro giusto per alcuni di noi! Zappe, motoseghe e rastrelli! Che fatica!".