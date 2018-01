Andrea Della Valle, vicepresidente del gruppo Tod's e azionista di maggioranza della Fiorentina, parla di sé e del club viola in un'intervista rilasciata al mensile GQ.



"Il ruolo del presidente di una squadra di calcio è forse più coraggioso che fare l'imprenditore - si legge nell'anticipazione dell'intervista, in uscita martedì -. Firenze è capitata a me, ma non è un caso isolato: ogni città italiana ha la sua Fiorentina. Essendo una persona molto passionale ed avendoci messo, oltre che l'impegno, tutto il cuore, sacrificando in tutti questi anni anche la mia vita privata tanto da far diventare la Fiorentina la mia seconda famiglia, vedere le contestazioni della scorsa estate mi ha provocato una profonda sofferenza. Dicono che il tempo curi tutto: speriamo".