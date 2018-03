"Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, in particolare il popolo viola per l'amore e l'affetto con cui ci hanno confortato e sostenuto in un momento così tragico.

Non ce l'ha fatta, non se l'è sentita di presentarsi davanti ai microfoni dei cronisti in questa giornata ricca di emozioni in ricordo di. E allora il patron viola,ha voluto comunque rilasciare un piccolo comunicato sui canali social della, ringraziando tutti coloro che, nel ricordo di Davide, hanno reso questa giornata unica.Ecco il comunicato:"Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, in particolare il popolo viola per l'amore e l'affetto con cui ci hanno confortato e sostenuto in un momento così tragico. Grazie per la dignità e il coraggio in onore di Davide".