Gabriele Angella , centrale difensivo ex Watford, rappresenta la principale novità di formazione per l' Udinese in vista della trasferta allo Stadium . Prende il posto dello squalificato Danilo, al centro del terzetto a protezione di Bizzarri. E' significativo sottolineare come Angella sia il primo italiano inserito nell'undici iniziale di Oddo dopo due partite nelle quali il tecnico dell'Udinese si era affidato in partenza a giocatori esclusivamente stranieri (in casa contro la Roma e in trasferta a Marassi sul campo della Samp ).