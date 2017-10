"Il marchese del Grillo".





dopo i fatti dell'ultimo derby, conimpiccati al Colosseo, adesso è il turno diSono infatti rispuntate in rete alcune figurine risalenti al 2013 con la ragazza,per il suo diario, che indossa la maglia giallorossa della Roma. In questi giorni,e altri insulti ai tifosi giallorossi, paragonati adl'ebanista ebreo del film- I tifosi romanisti hanno accusato gli ultrà laziali di avere ridistribuito le immagini allo stadio durante la partitadi ieri sera:L’episodio si sarebbe verificato domenica sera, durante la partita, in cuproprio per insulti razzisti rivolti ai calciatori di colore del Sassuolo durante l’ultimo incontro di campionato.- I laziali dicono che queste foto di immagini attaccate in curva sud non ci sono ma si tratta di un fotomontaggio. Per questo motivo la Lazio ha deciso di vendere i biglietti della Sud agli ultras della Nord nell'ambito della campagnaEcco il comunicato da parte della società laziale: "I possessori dell'abbonamento di Curva Nord per la stagione 2017-2018, in virtù della promozione "we fight racism" potranno acquistare per la gara Lazio-Cagliari del 22 ottobre, un tagliando d'ingresso di CURVA MAESTRELLI al costo di 1 €."