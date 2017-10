Vincenzo Paparelli non è un nome che può essere dimenticato. Così proprio oggi, anniversario del suo assassinio, il figlio Gabriele ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Elle Radio durante la trasmissione Laziali On Air: “Le emozioni di ogni 28 ottobre sono struggenti e hanno segnato la vita di un’intera famiglia e un’intera tifoseria… “Ringrazio tutti per il ricordo di mio padre che ogni anno viene portato avanti. E’ più forte l’amore che la tristezza per qualche scritta imbecille. Sapere di avere tutto un popolo al mio fianco mi fa sentire forte.” In questi giorni si sono susseguite polemiche su polemiche: “Da laziale l’ho vissuta con tanta rabbia: un po’ mi sono sentito anche toccato, perché la morte è sempre morte per tutti e non ci sono morti di Serie A e Serie B. Un certo comportamento allo stadio va tenuto con tutti, i morti non vanno mai toccati. Le difficoltà ci caricano, la storia dei laziali è così: siamo quelli che nei momenti più duri si avvicinano ancora di più alla squadra. Con tutta la famiglia abbiamo deciso di andare a Lazio-Nizza proprio per far vedere a tutti che siamo un popolo unito, ci siamo svegliati con una grande voglia di Lazio.” Infine un messaggio ai tifosi: “Restare sempre uniti per tifare la Lazio, lasciamo fuori la politica preservando lo sfottò che ci deve essere, andiamo allo stadio armati solo di bandiera e di sciarpa per dimostrare l’amore per la squadra.”