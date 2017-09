Serata di ansia per il Napoli e, in particolare, per Arkadiusz Milik. Al novantesimo minuto della sfida tra la squadra di Maurizio Sarri e la Spal, infatti, l'attaccante polacco si è accasciato a terra dopo aver appoggiato male la gamba, portando subito le mani al ginocchio destro. Il classe '94 è uscito dal campo zoppicando e in lacrime, coprendosi il volto. Nelle prossime ore Milik sarà sottoposto agli esami che chiariranno l'entità del suo problema, ma in casa Napoli si teme un altro lungo stop dopo la rottura del legamento crociato anteriore della gamba sinistra di quasi un anno fa.



UN ANNO FA - Il 10 ottobre 2016, infatti, Milik era stato operato al ginocchio sinistro dopo l'infortunio subito nella sfida tra la sua Polonia e la Danimarca. Un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quattro mesi e che in casa Napoli tutti sperano non si ripeta: i volti dei compagni di squadra e di Sarri negli ultimi minuti contro la Spal mostravano tutta la preoccupazione dell'ambiente azzurro per questo nuovo problema.