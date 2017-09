Happiness is always there even injured..yaaaaah @axeltuanzebe_38 your laugh #manchesterunited #dance Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba) in data: 20 Set 2017 alle ore 05:07 PDT

L'infortunio rimediato in Champions League da Paul Pogba rischia di essere più grave del previsto e di tenere il francese lontano dai campi di gioco ben più a lungo delle sei settimane previste. José Mourinho, allenatore del Manchester United, ha ammesso in conferenza stampa: "Non ho idea di quando tornerà. Non piangerò contando i giorni della sua assenza: quando tornerà sarà il benvenuto, intanto ho fiducia in chi lo sostituirà".ESPN rivela ulteriori preoccupanti dettagli:Lo stesso specialista ha spiegato a Helsingin Sanomat: "Il suo infortunio è leggermente diverso da quello di Dembele, può guarire anche senza intervento". Operazione o terapia conservativa, i Red Devils e Pogba devono decidere: il balletto ottimista in spogliatoio di pochi giorni fa rischia di essere solo un ricordo e un'illusione di pronto recupero.