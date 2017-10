Leonardo, da qualche settimana allenatore dell'Antalyaspor, ha parlato al Journal du Dimanche: "Non devo essere in un grande club per essere felice. Non ho niente da dimostrare a nessuno. Ho 48 anni, non sono qui per fare la mia vita, ma per vivere qualcosa. Ho avuto molte offerte, ma quella turca mi è interessata subito. Ora dobbiamo mettere tutto a posto, un po' come successo a Parigi. La mia scelta di diventare allenatore è definitiva. Forse all'età di sessant'anni diventerò un direttore sportivo, ma non prima. Nella mia prima partita ero sotto 2-0 dopo 20 minuti, ho guardato il tabellone e mi sono detto: perché sto facendo questo a me stesso? Sono pazzo! Ma ho perso questa lotta interiore".