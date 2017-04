Si ricomincia, e tocca anche a Roma e Napoli. La Commissione Antimafia riapre martedì le audizioni con il presidente Aic Tommasi e mercoledì il bis del procuratore federale Pecoraro (al processo del 26 maggio potrebbe chiedere 2/3 anni di inibizione), per chiarire deposizioni su intercettazioni che riguarderebbero dirigenti Juve.



ROMA & NAPOLI - Come si legge su La Repubblica, mercoledì verranno anche calendarizzate le audizioni di Roma e Napoli. Il dg Baldissoni sulle intimidazioni ultrà a Totti, De Rossi e De Sanctis sotto la Curva Sud dopo la sconfitta con la Fiorentina del 2015. De Laurentiis (e la procuratrice Dda di Napoli Parascandolo) sulla presenza del boss Lo Russo a bordo campo in alcune partite dopo il 2010.



JUVE - Prima però toccherà ad Agnelli: il numero 1 bianconero non ha mai negato incontri con Dominello, solo di averlo visto a tu per tu (i legali hanno poi circostanziato i dettagli degli incontri). Con il tweet in cui escludeva contatti con i boss, invece, voleva prendere distanze dalla ‘ndrangheta. Marcello Taglialatela, deputato di Fdi, nella bufera per alcune dichiarazioni sulla Juve, annuncia: "Per evitare strumentalizzazioni non prenderò parte a riunioni della commissione antimafia che riguardino la Juventus".