Giancarlo Antognoni sa bene cosa vuol dire scendere in campo in un Fiorentina-Juventus. Lo storico numero 10 viola ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia del match tra viola e bianconeri. Impossibile non fare un cenno al grande ex di domani, ovvero Federico Bernardeschi: "Di Berna la prima cosa che mi ha colpito è la sua sicurezza. Ha personalità in dosi industriali. Non sente la pressione, non si spaventa mai. Lo sta dimostrando anche nella Juventus. Lui ha la potenza nella velocità. Quello che cercano oggi gli allenatori delle grandi squadre. E ha anche un tiro niente male. Se continua a crescere, Federico può davvero diventare nel tempo l’erede di Dybala. Lui ha i colpi del trequartista. Perché ha un bel tiro ma è anche abile a trovare l’imbucata dei compagni. Resto, comunque convinto, che lui abbia qualcosa anche del miglior Robben. Un esterno potente, capace di fare gol con quel suo sinistro micidiale".