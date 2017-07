Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha concesso un'intervista a Il Corriere Fiorentino, nella quale è tornato sui tanti addii di questa estate, ultimo in ordine di tempo quello di Federico Bernardeschi, trasferitosi alla Juventus. "Ormai da tutte le parti è così, la forza contrattuale di un giocatore nei confronti della società è enorme e sbilanciata. Succede anche ai top club, basta guardare Bonucci: anche lui poteva diventare una bandiera. Parlare di maglia e affetto per la piazza ormai non serve. Ormai contano solo i soldi. In più la concorrenza si è allargata a tutta l’Europa e diventa impossibile frenare chi vuole andarsene o placare un mercato con cifre fuori controllo. Bisogna confidare nelle persone, ma non sempre basta. La valutazione di un giocatore cambia così rapidamente che fino a poco tempo prima si sentiva soddisfatto per quello che aveva raggiunto, inizia a fare pensieri diversi e ad avere aspirazioni economiche per una realtà come la Fiorentina. I club non sono più nelle condizioni di prevedere il proprio mercato. Devono adeguarsi, come ho fatto io. Mi riferisco al modo di parlare con i giocatori, anche io mi devo adeguare al loro modo di pensare. Parlare con loro di attaccamento alla maglia e ai colori oggi per la maggior parte delle volte non ha senso. Diventano parole vuote. Contano i soldi e la carriera. Bisogna lavorare sui giovani di prospettiva, fare acquisti oculati e comunque importanti".



Può esistere un nuovo Antognoni, capace di legarsi a una città? "Per sentirmi dire ‘Bravo bischer?’. Naturalmente è una battuta. ma la verità è che la parola bandiera non ha più cittadinanza in questo calcio. Con Totti si è chiusa un’epoca. Per arrivare a guadagnare sempre di più non si può essere bandiere".



Sulla reazione dei tifosi: "In tanti hanno capito che si può ancora voler bene a un giocatore che veste la tua maglia, ma senza affezionarsi troppo. C'è un altro modo di tifare, tifare per la maglia e non per chi, al momento, la indossa".