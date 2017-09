Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni parla a Premium Sport prima della sfida con l'Atalanta: "Lo scambio di battute con Buffon prima di Juventus-Fiorentina? Parlavamo di calcio, ma non c'è il rischio che vada alla Juventus: forse ci sono andato vicino da giocatore, ma che ora che faccio il dirigente rimango alla Fiorentina. Pioli è la nostra ciliegina sulla torta: è un allenatore che sa valorizzare i giovani, miglior scelta non potevamo farla. L'obiettivo, a lunga scadenza, è di tornare a giocarsi l'accesso alla Champions League, anche se devo dire che c'è molta concorrenza. Le indiscrezioni su una possibile cessione della società non ci condizionano, i giocatori pensano a giocare, per tutto il resto penserà la società a rispondere, se lo riterrà opportuno. Chiesa? Bisognerà blindarlo, anche se al giorno d'oggi, per come va il calciomercato, non è facile per una società mantenere i suoi giocatori migliori, guardate il caso Neymar. Penso che gli verrà rinnovato il contratto, la Fiorentina vuole tenerselo stretto. Bernardeschi? È venuto a salutare i suoi ex compagni al termine della gara, è un passo importante per lui. Sta giocando poco, ma piano piano riuscirà a conquistare il posto, perché è un giocatore davvero forte".