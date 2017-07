Giancarlo Antognoni ha parlato dal ritiro della Fiorentina del mercato viola e dei tanti addii delle passate settimane: ''Sul futuro posso dire che la Fiorentina cercherà sempre di fare una squadra competitiva, anche se non so dire dove arriverà. Sono andati via giocatori importanti e qualche altro se ne andrà, ma chi se ne andrà verrà sostituito al meglio: la volontà del club è quella di rimanere ad alti livelli, vogliamo rimanere nei quartieri alti della classifica. Il mercato finisce alla fine di agosto, nei miei anni il mercato era più breve: spesso però si parte con le perplessità e poi si riescono a sopperire le mancanze. In passato anche quando ero dirigente io ci sono state estati così, adesso questa squadra sta facendo un percorso di ringiovanimento: sono andati via calciatori importanti come Ilicic, Borja Valero e Gonzalo Rodriguez e sostituirli non sarà facile ma piano piano con un po' di pazienza otterremo i risultati sperati. Se Bernardeschi dovesse andare via, qualche difficoltà in più potrebbe esserci... vedremo".