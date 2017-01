Il ritorno di Giancarlo Antognoni porta bene alla Fiorentina, che ha battuto la Juve nel posticipo di campionato. Il dirigente viola ha dichiarato a Radio RAI: "Miglior esordio non poteva esserci, è stata una grande prestazione contro una squadra forte in una sfida sempre molto sentita a Firenze".



BRAVO SOUSA - "Un merito particolare va all'allenatore, che in qualche occasione è stato criticato. Ieri ha fatto un capolavoro, spostando in difesa Sanchez e rafforzando il centrocampo con tre giocatori fondamentali come Borja Valero, Vecino e Badelj. E' lì che è stata vinta la partita. Sousa nel mirino della Juve se andasse via Allegri? I timori sugli allenatori ci sono sempre, Paulo Sousa è un ottimo tecnico e ci auguriamo che rimanga, in questo momento è lui l'allenatore, sta lavorando bene. Non credo abbia un cattivo rapporto con i tifosi per il suo passato juventino, la Fiorentina ha avuto allenatori come Trapattoni che è un'istituzione bianconera che è stato accettato benissimo e anche Sousa ha un ottimo rapporto con la gente e speriamo che prosegua".



KALINIC - "Spero rimanga alla Fiorentina, ma questi cinesi sono pericolosi... Credo che in questo momento sia uno degli attaccanti più importanti a livello nazionale e internazionale".