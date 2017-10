Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex difensore del Milan, Antonini, parla di Inter e Napoli, che sabato sera si affronteranno allo stadio San Paolo.



“L'Inter di Mourinho era caratterizzata da grandi giocatori ma non giocava come il Napoli di ora. La formazione partenopea ha giocatori che interpretano nei migliori dei modi i diktat di Sarri. Contro il Barcellona la squadra di Mourinho giocò difendendosi, giocò malissimo e questo non è nel dna nell’allenatore italiano. Il Napoli forse non è all’altezza di quella squadra, ma è abituata a fare il suo gioco. L’Inter di Spalletti? Può andare vicina allo scudetto perché fa punti anche se non gioca bene. Va dato merito all’allenatore di questo. Ora il gioco va a sprazzi, ma se l’Inter riuscirà a giocare come deve giocare una grande squadra può puntare allo scudetto, ne sono sicuro”.