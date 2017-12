Il classico protagonista a sorpresa, quello che non ti aspetti, l'ospite che gli altri invitano alla cena ma che alla fine si rivela l'anima della festa. Antonio Donnarumma è sempre stato considerato il fratello di Gigio, la tassa da pagare per il rinnovo di contratto, il "parassita", come lo aveva definito il popolo rossonero. Da ieri, dopo il derby di Coppa Italia vinto dal Milan contro l'Inter, è invece solamente se stesso. E mostra la sua gioia nel dopopartita, con queste parole riportate da la Gazzetta dello Sport: "Mi sono sempre allenato bene, in silenzio. Il lavoro paga. Sono felice perché un esordio migliore non poteva capitare. All’inizio quando ho saputo che avrei dovuto giocare sono rimasto un po’ così, poi mi sono detto è una partita e mi divertirò. Io parassita? Con Gigio siamo rimasti male, ma in silenzio abbiamo continuato a lavorare. Sono circolate tante stupidate, Gigio non ha mai detto “firmo se viene Antonio”, al contrario mi diceva di andare a giocare. Abbiamo un rapporto straordinario, abbiamo anche sofferto e solo noi sappiamo quanto. Nascerà mio figlio, questa partita la dedico alla mia compagna, questo resterà il mese più bello della mia vita".