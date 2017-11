Apollon Limassol-Atalanta 1-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 35’ Ilicic rig . (At), 93’ Zelaya (A)



Apollon Limassol (4-3-3): Vale; J.Pedro, Yuste, Alef, Vasiliou; Sachetti, Alex (75’ Maglica), Allan; Sardinero (63‘ Schembri), Zelaya, Papoulis (58’ Jakolis). A disp: Kissas, Martinez, Angeli, Stylianou. All. Avgousti.



Atalanta (3-4-3): Berisha; Masiello, Caldara, Palomino; Hateboer, Cristante (81’ de Roon), Freuler, Spinazzola; Ilicic (55’ Orsolini), Petagna, Kurtic (69’ Gosens). A disp: Gollini, Toloi, Vido, Castagne. All. Gasperini.



Arbitro: Andris Treimanis, Lettonia (Gudermanis, Spasjonnikovs; Tatriks).



Ammoniti: 34’ Vasiliou (A), 39’ Sachetti (A), 47’ Ilicic (At), 71’ Hateboer (At), 72’ Alex (A), 93' Berisha (A)



Note: serata fresca e serena. Minuti di recupero: 1’; 4’.