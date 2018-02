"Vorrei tornare all'Inter, mi dimezzerei lo stipendio...". Fredy Guarin ha parlato a cuore aperto, dalle parti di Corso Vittorio Emanuele lo sanno bene. Oggi a mezzo stampa, nelle settimane scorse tramite il suo agente storico: Guarin tornerebbe di corsa in Italia, più che mai in quel club con cui ha avuto un rapporto speciale, fatto di alti e bassi proprio come le sue prestazioni. La Cina gli sta stretta, l'entusiasmo è perso e il portafoglio è pieno: Guarin ha voglia di cambiare, insomma. Ma l'Inter ha già dato la sua risposta.



ALTRI PIANI - Pur essendo molto apprezzato a livello umano nell'ambiente tanto da essere passato più di una volta dalla Pinetina a salutare i suoi ex amici e compagni, Guarin ad oggi non rientra nei piani nerazzurri. La comunicazione è arrivata già a tempo debito dalla dirigenza, anche se con grande affetto nei confronti del colombiano: Guarin compirà 32 anni nel prossimo giugno e viene da un anno e mezzo ai ritmi del calcio cinese dove si perde in gran parte la competitività. Un investimento che non rientra nelle idee dell'Inter, visto che Suning auspica di poter spendere in maniera diversa se si accedesse alla prossima Champions e sicuramente di puntare profili differenti. Insomma, il gesto di Guarin è stato apprezzato ma difficilmente avrà conseguente: per l'Inter, oggi, è un no, grazie.