Alberto, centrocampista del, dice la sua sull’arrivo di Vincenzoin Liga, dove allenerà il. Queste le parole dell’ex Roma, Liverpool, Juve, Milan e Fiorentina a Estadio Deportivo: “E' un allenatore molto preparato, che io conosco bene grazie all'esperienza alla Roma e soprattutto grazie ai tre anni alla Fiorentina. A Firenze era la prima esperienza in una piazza di una certa importanza, ed è riuscito a centrare per tre anni di fila un piazzamento europeo. In viola aveva giocatori di grande talento a centrocampo e li schierava tutti insieme ottenendo grandi risultati. Lui ha un rapporto molto stretto con la mentalità del calcio spagnolo. Penso che gli piacerà molto allenare in Spagna”.