Antiche tombe e sarcofagi emergono dall’area di Monte Mario, dietro la Curva Nord dello Stadio Olimpico. Il ritrovamento è stato effettuato durante alcuni scavi di Acea per collocare alcuni tubi. Due metri e mezzo sotto il livello stradale, sono emerse due tombe, probabilmente di una abbiente famiglia romana. Due sarcofagi in marmo uno dei quali decorato con un ricco bassorilievo che, a una prima analisi, come si legge su Il Tempo, potrebbero risalire al III – IV secolo d.C. (da confermare dopo ulteriori rilievi) che sono stati rimossi e portati nei laboratori della Soprintendenza Speciale di Roma per essere analizzati, studiati e restaurati nei prossimi mesi.