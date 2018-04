Domenica di Pasqua, domenica di Premier League. In attesa del big match delle 17 tra Chelsea e Tottenham, alle 14.30 tocca all’Arsenal scendere in campo per sfidare lo Stoke City: i Gunners sono sesti in classifica, a meno 8 dal Chelsea, ma hanno solo due punti in più rispetto al Burnley. Il sesto posto è l’ultimo utile per accedere in Europa.



Lo Stoke City, invece, è penultimo in classifica, a meno 3 dalla salvezza. I Potters arrivano da 2 sconfitte consecutive, precedute da 3 pareggi.