Fresco di rinnovo, Davide Moscardelli è pronto a restare almeno un altro anno ad Arezzo. Il direttore sportivo del club toscano, Roberto Gemmi, parla dell'attaccante ex Bologna a gianlucadimarzio.com: "Lui per noi è un elemento davvero importante in una stagione altrettanto soddisfacente, nella quale abbiamo riportato la piazza a sognare. Il rinnovo, peraltro, è stato fortemente voluto dal presidente che ci teneva tantissimo. Davide sta facendo grandi cose, gol splendidi ed ha chiaramente attirato diversi interessamenti, anche dalla Serie B, ma lui comunque non ha avuto mai alcun dubbio di restare qui".