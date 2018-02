Il portale di informazione dell'Arezzo Amarantomagazine, riporta le parole del sindaco della città toscana, Alessandro Ghinelli: "Siamo stati informati della decisione del presidente Matteoni di non pagare gli stipendi come annunciato e promesso. Non posso dire altro, se non che siamo stati beffati, tutti: la città intera in primis e tutti coloro i quali in questo ultimo periodo si sono impegnati per cercare una soluzione alla crisi dell'Arezzo. Continuo a pensare che l'errore sia stato quello di non aver ceduto la società alla cordata che avevamo preparato insieme a Di Matteo e ad altri imprenditori".