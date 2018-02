Lucas Alario, attaccante del Bayer Leverkusen, ha detto la sua sulle convocazioni della sua Argentina in vista dei Mondiali di Russia 2018, provando a consigliare il commissario tecnico Jorge Sampaoli: "Al Mondiale andrei con Gonzalo Higuain, El Kun Aguero e metà me e metà Lautaro Martinez. Via dal River Plate? Non sono pentito di essermene andato. Nell’ultima convocazione non c’ero e non ero nemmeno tra i possibili selezionati. Non c’è nella mia testa il fatto che avrei fatto meglio a rimanere, credo che se un giocatore rende con la squadra, ha la possibilità di andare nella Seleccion".