Continua il dibattito sulla mancata convocazione di Mauro Icardi con la nazionale argentina. Il commissario tecnico dell'Albiceleste, Edgardo Bauza, ne ha parlato a La Nacion: "Mi rompono' con Icardi, l'ho detto anche a lui, testualmente: 'Stai tranquillo che se accade qualcosa a Higuain o Pratto ti chiamerò'. Lui è felice, tranquillo, non ha problemi. Mi ha detto: 'Io sono tranquillo'. E gli ho ripetuto che in qualsiasi momento può toccare a lui e che nessuno ha problemi con lui in Nazionale. Per me Mauro è un buon finalizzatore, non è un giocatore che si può agganciare al gioco collettivo della squadra. Dei tre, Pratto è il migliore in questo aspetto, solo che non segna come Higuain. Icardi è molto pericoloso negli ultimi trenta metri e ora ha grande fiducia. Non è un giocatore che aiuta molto a tenere il pallone".



CONVOCATO COL BRASILE? - Possibile, per Icardi, una convocazione per l'amichevole che l'Argentina giocherà a giugno in Australia, contro il Brasile: "Può darsi, ma non lo so. Ho detto alla federazione che voglio andare in Australia otto o dieci giorni per lavorare con i giocatori, ma anche se è una data Fifa i club europei non mi daranno i giocatori. Ed essendo un periodo dopo la fine della stagione i calciatori stessi non vogliono saperne, vogliono andare in vacanza, pianificano di andare in spiaggia con le mogli. Sarà un casino. Giocheremo con il Brasile, non si può inventare molto: porto Maidana, Caruzzo, Tagliafico... perdiamo 4-0 e ci ammazzano. Ho visto Tite in Europa e gli ho detto: 'A voi va di giocare questa partita?'. Mi ha detto di no. 'Bene, allora facciamo 0-0 e non rompono le scatole a nessuno dei due'. Si è ammazzato dalle risate".