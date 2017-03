Il ct dell'Argentina, Edgardo Bauza, non ha buone notizie per il recupero dall'infortunio alla coscia di Paulo Dybala, rimasto a disposizone del ct della Seleccion, ma la cui lesione sarebbe stata valutata giornalmente. Bauza sperava di recuperarlo nel più breve tempo possibile, ma parlando in conferenza stampa il ct non ha dato buone notizie: "Con il cile non sarà neanche in panchina, vedremo se riusciremo a portarlo in panchina per il match con la Bolivia. Al suo posto giocherà Aguero".