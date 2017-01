Alla fine anche Edgardo Bauza, commissario tecnico dell'Argentina, sembra essersi convinto: la Selección non può più fare a meno di Mauro Icardi. Numeri strepitosi in Serie A quelli del bomber dell'Inter, autore in questa stagione di 15 gol in 21 partite, ignorato però fin qui dalla sua nazionale. Nei mesi scorsi i giornali sudamericani parlavano di problemi tra Maurito e alcuni big dello spogliatoio dell'Albiceleste, Leo Messi su tutti, che avrebbero posto un veto alla sua chiamata. E lo stesso Bauza aveva più volte parlato di convocazione difficile per l'ex Sampdoria, che nelle idee del ct partiva dietro a Higuain e Pratto.



L'APERTURA - Ora, però, qualcosa sembra cambiato. I risultati tutt'altro che positivi delle ultime partite hanno fatto insorgere l'opinione pubblica argentina, che ha chiesto a gran voce Icardi. E negli ultimi giorni Bauza ne ha parlato al quotidiano Olé: "Quando sono arrivato sembrava fosse vietato convocare Icardi e Tevez. Ho chiesto ai miei giocatori se avevano problemi con loro. Mi hanno detto di no e che se anche ci fossero stati, li avrebbero risolti tra di loro. Io posso convocare chi voglio".



PROBLEMA NERAZZURRO - Un'apertura importante, che rischia però di creare un problema per l'Inter: negli ultimi anni i nerazzurri hanno puntato tutto su Maurito, senza mai acquistare un vero vice Icardi. In caso di viaggi intercontinentali risulta però difficile pensare che il classe '93 possa giocare praticamente tutte le partite come fatto fin qui. e l'adattamento al ruolo di prima punta dei vari Palacio e Gabigol non può bastare per un club che punta a qualificarsi per la prossima Champions League. Da Roger Martinez a Lucas Alario, negli ultimi mesi in tanti sono stati accostati all'Inter per il ruolo di centravanti di scorta, senza che però si arrivasse a una trattativa vera e propria. Ma ora, con Icardi pronto a essere convocato dall'Argentina, questo investimento può diventare necessario.