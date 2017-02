Edgardo Bauza, ct dell'Argentina, ha parlato dopo il suo viaggio in Europa ai microfoni di As.com: "Siamo stati a vedere gli allenamenti della Lazio, della Juventus, dell'Inter, del Barcellona e dell'Atletico Madrid. Tutti e cinque i club lavorano in maniera differente, uno guarda tutto perché a volte si può trovare un esercizio che può tornare utile in futuro. E' sempre interessante. Io lo dico sempre: in questo sport nessuno conosce la verità assoluta. Simeone? Ho lavorato con lui molti anni, non concepisco questa professione se uno non lavora per essere campione. Questa è la sua mentalità e ogni giorno lotta per questo".