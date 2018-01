Angel Di Maria, esterno offensivo del PSG e dell'Argentina, non si sente sicuro del posto per il Mondiale: "Io non mi ci vedo dentro. Sampaoli ci ha detto molto chiaramente che l'unica sicuro che andrà al Mondiale è il nano (Messi, ndr), gli altri devono combattere per il posto. Non mi sento di avere un posto sicuro in Coppa del Mondo. Se così fosse, starei pensando in modo sbagliato. Mi rilasserei e me lo lascerei scappare. Per la mia età, potrebbe essere il mio ultimo Mondiale. L'importante è trovare continuità nel club".