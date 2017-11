Federico Fazio, difensore della Roma e dell'Argentina, parla dal ritiro dell'Albiceleste a ESPN: "Con Sampaoli più chances per me? Più che altro negli ultimi anni l’Argentina ha cambiato tanti allenatori in poco tempo. Tutti duravano poche partite, la situazione era complicata per quanto riguarda la classifica nel girone. Con Sampaoli sono arrivato alla convocazione ed è sempre motivo di grande felicità rappresentare la Selecciòn e di sicuro, avendo aspettato molto tempo per questa opportunità, adesso voglio sfruttarla".