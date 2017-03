"Se succederà qualcosa a Higuain e Pratto, chiamerò Icardi". Questa la filastrocca ripetuta a memoria da Edgardo Bauza, commissario tecnico dell'Argentina. Nella notte, nella sfida che ha visto l'Albiceleste trionfare sul Cile grazie a un rigore di Lionel Messi, è stato ammonito Gonzalo Higuain, diffidato: scatta così l'automatica squalifica che lo costringerà a saltare la sfida con la Bolivia. Quel "qualcosa" è successo. Spazio a Icardi quindi? No, ancora una volta no.



MEGLIO ALARIO - Bauza, al termine della gara di Buenos Aires, non ha perso tempo per ufficializzare la convocazione di Lucas Alario, talento offensivo del River Plate: "Adesso convocheremo Alario, andremo a comunicarlo a lui ed al suo club".