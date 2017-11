Il Boca Juniors vince 2-1 il SuperClasico fuori casa e consolida il primo posto in classifica a punteggio pieno con 24 punti, volando a +9 dal San Lorenzo secondo e a +12 sul River Plate. Dopo il botta e risposta da fuori area tra Edwin Cardona (su punizione) e Leonardo Ponzio, decide un gol al volo del centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez (classe 1995). Come al solito in campo c'è stata una battaglia con ben dieci cartellini gialli e due rossi, uno per parte: Ignacio Fernandez al 38' e Edwin Cardona al 61'.