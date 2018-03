È solo un’amichevole, ma la sfida tra Argentina e Italia, che si giocherà domani sera all’Etihad Stadium di Manchester, evoca cattivi ricordi nella memoria azzurra. Su tutti l’1-1 nella semifinale dei mondiali ’90, dove l’Albiceleste eliminò l’Italia ai rigori. Poi i due ko, sempre in amichevole, nel 2001 e nel 2013. La squadra di Di Biagio - alla sua prima panchina azzurra - dovrà quindi giocare contro tradizione e quote, visto che parte da sfavorita: sul tabellone Snai il ritorno al successo degli azzurri (che non battono l’Argentina dal 1987) è dato a 3,90, il pareggio è a 3,25 mentre il successo argentino viaggia a 2,05. Per la cronaca, le ultime due sfide sono finite entrambe con lo stesso risultato, 2-1 per l’Argentina: un finale che replicato domani pagherebbe 9,00, lo stesso finale a favore degli azzurri (1-2 in tabellone) sale fino a 13. Due ipotesi supportate anche dalle statistiche: sette delle ultime otto sfide sono finite in Goal (con entrambe a segno, idea a 1,90) e sei in Over (con almeno tre gol complessivi, a 2,25).