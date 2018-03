L'attaccante del Racing e dell'Argentina, promesso sposo dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Tyc Sports la sconfitta dell'Albiceleste contro la Spagna, in cui è subentrato nella ripresa a Higuain: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma purtroppo hanno segnato loro e noi no. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, mancano due mesi al Mondiale. Non credevamo che la Spagna sarebbe stata così aggressiva, volevamo aspettarli e bloccare le loro fonti di gioco ma non ci siamo riusciti".