Lionel Messi, attaccante dell'Argentina, ha parlato ai microfoni di Tyc Sports: "Assente contro l'Italia? Alla vigilia non mi sentivo al top e per questo ho deciso di non giocare per riprendermi al meglio. Ci sono tante sfide da qui alla Coppa del Mondo, sia con la Nazionale che con il mio club, e non volevo rischiare. Spero di giocare contro la Spagna visto che ho ancora qualche giorno prima di scendere in campo".