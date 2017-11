Dal ritiro dell'Argentina, Leo Messi è tornato a parlare e nel corso di un'intervista a TyC Sport ha detto la sua sulle tante voci circolate negli ultimi mesi su un "veto" posto alla convocazione di Mauro Icardi: "La verità sta venendo fuori, erano tutte balle, in particolare quella che non volevamo Icardi in nazionale. Io non ho mai messo veti, non fa parte del mio modo di essere. Rido di tutte le cavolate che ho sentito, qui non c'è gente qualsiasi ma del calibro di Mascherano, Di Maria, Biglia. Dire che giocano perché sono amici miei è una mancanza di rispetto verso di me e nei loro confronti, sono tutte bugie".



DA HIGUAIN A DYBALA - "La finale del Mondiale persa nel 2014? Ci fa male, come a tutti. Purtroppo Higuain ha avuto delle occasioni e se la sono presa con lui per questo. E dopo tutti questi anni ci siamo abituati a sentire certe cose. Con Dybala non c'è nulla da precisare, quando ha detto che siamo incompatibili ho capito quello che intendeva dal primo momento"



VOTO MONDIALE - "Se dalla Russia torneremo da campioni, faccio voto di andare a piedi fino al Santuario della Vergine di San Nicolas. Abbiamo giocato tre finali e almeno due avremmo meritato di vincerle, ma sono cose che possono succedere. Abbiamo sofferto troppo per arrivarci, ma non potevamo rimanere fuori e ho sempre pensato che ce l'avremmo fatta. Ora concentriamoci sul torneo in Russia, perché il tempo passa in fretta".