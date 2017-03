Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors e prossimo vicepresidente dell'Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha negato ogni contatto con il Siviglia per cercare di portare Jorge Sampaoli sulla panchina dell'Albiceleste: "Sono molto amico con Pepe Castro, il presidente del Siviglia, e non gli ho mai parlato di nulla che riguardasse il tecnico". Poi aggiunge: "Non si decide nulla oggi, perché oggi il tecnico è Bauza". Su Messi: "Abbiamo dieci giorni per l'appello, ci prepareremo al meglio".