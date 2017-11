Diego Perotti, esterno offensivo della Roma, parla dal ritiro dell'Argentina di Gonzalo Higuain. Queste le sue parole a ESPN: "Penso che sia un giocatore di grande livello. Ha sempre avuto il posto. È un attaccante che fa moltissimi gol e che ha giocato nelle migliori squadre di Spagna e Italia. Tuttavia bisogna dire che le opzioni che l’Argentina ha in avanti sono tante, non sarà facile per l’allenatore. Da un lato avrà abbastanza tempo per decidere, ma dall’altro non sarà facile lasciare fuori un giocatore come lui, però sono decisioni che prende il tecnico. E’ fuori di dubbio che sia un giocatore straordinario e che se verrà convocato lo avrà meritato".