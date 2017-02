Ci sono primati e primati, qualcuno nel mondo del calcio eccelle per i gol, qualcun altro per la difesa, qualcun altro ancora per le parate, e poi... e poi c'è chi eccelle per il numero di sponsor sulla maglia. Si tratta del Centenario de Neuquen, club di quinta lega argentina, che ha raggiunto un vero e proprio record: 50 marchi diversi sulla propria divisa di gioco. Un numero esorbitante, simbolo delle molte aziende che contribuiscono al sostegno del club, e che il Presidente ha omaggiato così.