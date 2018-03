Ha segnato 22 volte nelle ventisei presenze tra campionato e Coppa Italia, e nell’ultima partita ha messo a segno quattro gol contro la Sampdoria. Mauro Icardi, però, non convince ancora Jorge Sampaoli: il tecnico dell’Argentina non è soddisfatto dell’intesta tra l’attaccante dell’Inter e i compagni di nazionale e per questo non è affatto certa la sua convocazione per il Mondiale. Una perplessità pesante che ha stravolto anche le previsioni di bookmaker e scommettitori, fino a ieri ottimisti sulla partecipazione di Maurito a Russia 2018: su Sisal Matchpoint oltre il 95% delle giocate era andato sul «sì» nella scommessa sulla convocazione, ma dopo le parole di Sampaoli la percentuale è precipitata al 65%. Stravolta anche la quota, passata da 1,95 a 3,00, mentre l’offerta per il «no» è scesa a 1,30, costringendo i quotisti a chiudere le giocate.