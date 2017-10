Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina, ha spiegato in conferenza stampa le convocazioni per le prossime amichevoli di novembre, partendo dall'esclusione di Higuain: "Gonzalo è un giocatore che conosco, non ha nulla da dimostrare. Starà a noi valutare Higuain e decidere se portarlo al Mondiale o meno. È compito dell'allenatore stabilire la compatibilità tra i calciatori. Non vedo così difficile che Messi e Dybala possano giocare insieme in campo".



DA PEROTTI AD AGUERO - "In questa partita valuterò il rendimento di Perotti e Kranevitter. Rojo, invece, lo vedo come un centrale marcatore e non come un esterno. Davanti, Aguero può giocare con Messi, lo vedo anche come numero 9. Al Mondiale sarà diverso rispetto alle qualificazioni".