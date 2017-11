Mauro Icardi salta le amichevoli con l'Argentina per un problema fisico? Il ct dell'Albiceleste Jorge Sampaoli non dubita che sia questo il vero motivo dell'assenza contro Russia e Nigeria: "Non è qui perché non era nelle condizioni ideali. Se lo staff medico dell'Inter parla di un ginocchio infiammato, perché dovrei dubitare? Il giocatore sa quello che si sta giocando e quindi se non è qui e perché non è in condizioni di giocare. Certamente questo tour è importante, chi più del giocatore non vorrebbe esserci? Se non è venuto, devo presumere che non poteva. Ripeto, io credo all'Inter".