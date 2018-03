Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, ha parlato della pressione in vista del prossimo Mondiale, in alcune dichiarazioni diffuse dal Clarin: "Messi ha una pistola puntata alla tempia che si chiama Mondiale: se non lo vince, parte il colpo. È folle che non possa approfittare del suo talento. So di dover allenare il miglior giocatore della storia. Un ragazzo che da dieci anni è il migliore al mondo modifica il tuo modo di allenare. È difficile assumere il mio ruolo quando hai di fronte qualcuno che sa di essere migliore di te. E' una responsabilità ma anche un grande piacere".



SULLA SQUADRA - "È più complicato far funzionare una squadra con giocatori che devono intendersi con Messi che ideare un piano collettivo con giocatori normali. Ma è chiaro che avere Messi nella propria squadra è quello che chiunque vorrebbe, il Barcellona è quello che è perché ha Messi, il cui modo di mantenersi sugli stessi livelli nel tempo lo mette al di sopra di tutti. La grande differenza fra Leo e il resto delle grandi stelle nella storia del calcio è il suo amore per il pallone, per il calcio, qualcosa di ineguagliabile".