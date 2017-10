Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina, parla dopo il pareggio contro il Perù: "La squadra è furiosa e arrabbiata, sanno che se vincono in Ecuador andranno in Russia e dunque non si sono messi a ragionare sul pareggio di oggi quanto a quello che accadrà nei prossimi giorni. Se giocheremo come contro il Perù batteremo l'Ecuador e ci qualificheremo. Nello spogliatoio erano tutti entusiasti quando hanno saputo degli incastri che potrebbero portarci al Mondiale. C'è una convinzione che mi ha molto colpito. Sarebbe ingiusto per un gruppo come questo non centrare la Coppa del Mondo".