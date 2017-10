Non è un momento facile per Mauro Icardi. Dopo il super avvio di stagione con l'Inter - cinque gol segnati nelle prime tre giornate - , nelle ultime settimane Maurito ha avuto pochissime occasioni e non è riuscito a trovare la rete. Dopo la partita col Benevento, l'attaccante è partito per l'Argentina per rispondere alla convocazione del commissario tecnico dell'Albiceleste, Jorge Sampaoli. Difficilmente, però, Icardi prenderà parte alla gara che nella notte vedrà la Seleccion ospitare alla Bombonera il Perù.



L'INTER TREMA - Come rivelato in conferenza stampa dallo stesso Sampaoli, Icardi è alle prese con un infortunio: "Non è al 100%, ha dei problemi fisici". Una brutta notizia non solo per l'Argentina, ma anche per l'Inter. Nelle ultime stagioni, infatti, i nerazzurri hanno sempre avuto a disposizione il loro bomber e capitano, che non veniva preso in considerazione per la nazionale. Ora, invece, anche per Icardi si sono aperte le porte dell'Albiceleste e con questa aumenta il rischio infortuni.