Nel corso della partita tra le due squadre argentine Belgrano e Talleres, è avvenuto qualcosa di incredibile. Un 22enne è stato lanciato dalla tribuna dello stadio Mario Kempes, schiantandosi al suolo dopo un volo di 10 metri. Il tifoso, di cui è stata constatata la morte, si chiamava Emanuel Balbo, supporter del Belgrano. Potrebbe apparire come una tragedia da ricondurre ancora allo scontro tra ultras, ma la vicenda ha assunto risvolti ben più macabri.



​Emanuel si trovava in tribuna in occasione del derby di Cordoba, quando ha scorto tra i tifosi un volto familiare: si trattava dell’assassino del fratello 14enne, investito nel 2012 e il cui processo è ancora in corso. Come confermato dalla Polizia e dalla testimonianza del padre del ragazzo, essendo stato riconosciuto, l’assassino ha creato un diversivo, mettendosi a urlare e a indicare Emanuel, accusandolo di essere un sostenitore del Talleres. A quel punto gli ultras del Belgrano hanno picchiato il 22enne per poi gettarlo dal parapetto. Le forze dell’ordine, come ha fatto trapelare La Voz, hanno già individuato 4 persone ritenute colpevoli del gesto.