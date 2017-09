L'uruguayano Gustavo Matosas si è dimesso da allenatore dell'Estudiantes de La Plata in Argentina dopo l'eliminazione subita dalla sua squadra nel secondo turno della Copa Sudamericana. "Non abbiamo raggiunto l'obiettivo, speravamo di raggiungere la finale ma non abbiamo potuto", ha detto Matosas ai giornalisti dopo aver confermato le sue dimissioni. Matosas aveva assunto il ruolo di allenatore dell'Estudiantes il 20 giugno ed è rimasto in carica per poco meno di tre mesi. L'Estudiantes è stato battuto nel suo stadio per 1-0 dal Nacional de Paraguay ed è stato eliminato dal torneo continentale. I paraguayani si erano imposti con lo stesso risultato nella gara di andata giocata ad Asuncion.